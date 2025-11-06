Estrenos esperados

Cultura

Disney | Todas las de la ley, protagonizada por Kim Kardashian, sigue a un grupo de abogadas especializadas en divorcios que renuncian a su bufete dominado por hombres para fundar uno propio. Ya está disponible.
Prime Video | Maxton Hall : un mundo entre nosotros (temporada 2) se centra en el doloroso intento de reconciliación entre Ruby y James, quienes se han separado tras una traición. Estrena 7 de noviembre.
HBO Max | Expediente Vallecas explora el poltergeist más famoso de España, centrándose en la familia Gutiérrez Lázaro y la inexplicable muerte de su hija de 17 años, Estefanía. Estrena el 7 de noviembre.
Apple TV+ | Pluribus es una serie de ficción sobre una escritora de novelas románticas, Carol, que es inmune a un extraño virus que provoca la felicidad total en todo el mundo. Estrena 7 de noviembre.
Netflix | “Muerte por un rayo” narra la historia real, más extraña que la ficción, del vigésimo presidente de Estados Unidos, James Garfield, y su admirador Charles Guiteau, que lo asesinó. Estrena hoy.
Zulema Emanuel
06 de noviembre de 2025

Noviembre llega cargado de estrenos ambiciosos en las principales plataformas de streaming, ofreciendo una mezcla de drama histórico, thrillers de terror y romances juveniles.

Si buscas alto impacto mediático, Disney tiene disponible “Todas las de la ley”. Este drama, protagonizado por Kim Kardashian, sigue a un grupo de abogadas especializadas en casos de alto perfil, escándalos y rupturas sentimentales, explorando cómo el dinero y la ambición pueden distorsionar el camino de la justicia.

Para los amantes de las historias inusuales y el misterio, Netflix estrena “Muerte por un rayo” , una docuserie que explora el increíble y extraño caso real del asesinato del vigésimo presidente de EE.UU., James Garfield, a manos de un autoproclamado admirador. Mientras, HBO Max trae “Expediente Vallecas”, que usa testimonios y archivos para analizar el famoso poltergeist español y la trágica muerte de la joven Estefanía.

Además, Apple TV+ ofrece la ciencia ficción de Pluribus, sobre una escritora que, al ser la única inmune a un virus que obliga a la “felicidad total”, se convierte en la persona más miserable y la única capaz de salvar a la humanidad. Por su parte, Prime Video estrena la segunda temporada de “Maxton Hall: un mundo entre nosotros”, centrada en la relación entre Ruby y James tras la traición y la pérdida.

Este mes también estrenan las series “Sra. Playmen” (12 en Netflix), mientras “The Mighty Nein” (19 en Prime Video).
