Estudiantes del interior del país se destacan en la Olimpiada Regional de Robótica

Estudiantes de las provincias de Herrera, Coclé, Veraguas y Bocas del Toro participaron en la Tercera Olimpiada Regional de Robótica, organizada por la Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM (Fundesteam), la cual se realizó en el gimnasio del Colegio Integral de Azuero.

Bajo el lema “Robots Meet Culture” (Los robots se encuentran con la cultura), los equipos pusieron a prueba sus conocimientos, creatividad y habilidades tecnológicas en las categorías de Futuros Innovadores, Misiones Robóticas y Futuros Ingenieros.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la participación de cuatro equipos de la Escuela Mariano Thomas de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Este centro educativo recibió en 2018 la donación de un kit de robótica por parte de Fundesteam; desde entonces, la institución ha participado de manera ininterrumpida en las olimpiadas regionales y nacionales, formando a una destacada generación en el campo de la ciencia y la tecnología, y consolidando el enfoque de educación STEAM en las aulas, informó la organización.

Representantes de Fundesteam reiteraron que este año se han programado 12 olimpiadas regionales en todo el país. Cada equipo tiene la oportunidad de competir en dos encuentros regionales, lo que les permite perfeccionar sus proyectos y acumular el puntaje necesario para clasificar a la Olimpiada Nacional.

La gran final nacional se celebrará en agosto, mientras que la final mundial se desarrollará del 8 al 10 de diciembre en Puerto Rico. Panamá aspira a ser representada por los ocho equipos campeones de las distintas categorías, conformando una delegación oficial de aproximadamente 32 personas entre estudiantes y tutores.

La ruta de la robótica continuará mañana jueves, 25 de junio, con la Cuarta Olimpiada Regional, que tendrá como sede el Colegio San Vicente de Paúl, ubicado en la comunidad de Los Ríos, corregimiento de Ancón, en Panamá Centro.