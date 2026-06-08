Estudiantes exploran carreras en la Expo Vocacional Futuro 360

Este lunes 8 de junio abrió sus puertas la Expo Vocacional Futuro 360, un evento diseñado para orientar a estudiantes de educación media de escuelas oficiales y particulares de todo el país en sus decisiones académicas y profesionales.

Los jóvenes interactuaron con universidades nacionales e internacionales —incluyendo delegaciones de Colombia como país invitado—, institutos técnicos, entidades gubernamentales y expertos en diversas áreas del conocimiento.

La directora nacional de Orientación Profesional, Iliana Cortés, dio la bienvenida a las primeras delegaciones estudiantiles y exhortó a los jóvenes a aprovechar cada espacio para descubrir nuevas metas, talentos y opciones de desarrollo en el mundo académico y laboral.

Cortés destacó que el evento se extenderá hasta el próximo jueves 11 de junio, ofreciendo a miles de estudiantes una experiencia transformadora orientada a la construcción de sus proyectos de vida. La feria cuenta con la participación de importantes empresas tecnológicas internacionales como Google for Education, Canva for Education y Amazon Web Services.

Durante la apertura, los asistentes también participaron en encuentros motivacionales con profesionales invitados. Elmis Castillo, cineasta y productor panameño, compartió su experiencia en el mundo de la creatividad y la producción audiovisual, destacando que la pasión es el motor principal para desarrollar proyectos y alcanzar el éxito.

La Expo Vocacional Futuro 360, se realliza en Soho Mall y mantiene un horario de atención de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., continuará durante las jornadas vespertinas con conferencias dirigidas especialmente a los padres de familia.