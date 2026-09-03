Estudio brasileño que pisotea serpientes y urinarios antifugas ganan los "anti-Nobel" de 2026

Caminar sobre serpientes venenosas para descifrar cuándo muerden o diseñar científicamente un urinario que evite las salpicaduras: estos son algunos de los trabajos ganadores de la edición de 2026 de los Ig-Nobel, la versión alternativa del prestigioso premio.

Convertidos en una institución imprescindible en el mundo académico, los "anti-Nobel", otorgados por la revista científica humorística "Annals of Improbable Research" ("Anales de la investigación improbable"), reconocen cada año proyectos científicos bastante insólitos.

Como es tradición, la ceremonia comenzó bajo una lluvia de aviones de papel. Algunos de los investigadores acudieron disfrazados para recibir un trofeo con forma de pie plagado de hongos, entregado por auténticos ganadores del Premio Nobel.

Por primera vez desde su creación en 1991, el evento se llevó a cabo fuera de Estados Unidos, en la ciudad suiza de Zúrich.

En marzo, los organizadores habían anunciado este cambio de sede, al considerar que no podían, "en conciencia", llevar a científicos a Estados Unidos en el clima político actual.

- Caminar sobre serpientes venenosas -

Entre los 10 ganadores del premio, el Ig-Nobel de biología fue otorgado al equipo del brasileño João Miguel Alves-Nunes por una investigación que lo llevó a pisotear serpientes para comprender en qué momento deciden morder o no.

"¿Quién sería tan tonto como para poner el pie frente a una serpiente venenosa? Yo", se rió a carcajadas el científico de la Universidad de São Paulo al recoger su galardón.

Realizó 40.000 pruebas con 116 serpientes. Durante estos experimentos, una cascabel logró morderlo a través de sus botas de protección.

Sin embargo, esto no desanimó al joven investigador de 28 años, quien tiene la intención de extender su trabajo a otros países.

- Trayectoria ideal para los urinarios -

Vestidos con impermeables amarillos, cuatro académicos de China, Estados Unidos, Arabia Saudita y Canadá acudieron a recibir el Ig-Nobel de física por sus investigaciones destinadas a optimizar los urinarios.

Para ello, diseñaron una máquina para orinar con una "boquilla uretral anatómicamente precisa", alimentada con agua, precisó Kaveeshan Thurairajah, estudiante de doctorado de la Universidad de Waterloo, en Canadá.

"El proyecto tiene como objetivo reducir las salpicaduras", explicó a la AFP, al afirmar que, "solo en Estados Unidos, se derraman al suelo alrededor de un millón de litros al día desde los urinarios", lo que genera importantes costos de limpieza y riesgos de contaminación bacteriana.

- Enterrar calzoncillos -

Los organizadores también rindieron homenaje a su ciudad anfitriona al otorgar a un equipo de la Universidad de Zúrich el Ig-Nobel de ciencias del suelo.

Para evaluar su calidad, enviaron por correo 2.000 calzoncillos de hombre a voluntarios, pidiéndoles que los enterraran en su jardín y que los devolvieran dos meses después para analizar su estado de moho.

"La idea era hacer visible la ciencia del suelo", explicó uno de los miembros del equipo disfrazado de cucaracha gigante.

Por su parte, el Premio Ig Nobel de Economía fue otorgado a un equipo representado por Paul Piff, profesor asociado de psicología de la Universidad de California, por sus experimentos que demuestran que las personas de entornos privilegiados tienden más a tomar dulces de los tazones destinados explícitamente a los niños.

El galardón le fue entregado por Esther Duflo, ganadora del verdadero Premio Nobel de Economía en 2019, quien dejó el Instituto Tecnológico de Massachusetts para incorporarse recientemente a la Universidad de Zúrich.

"Creo que esto debe hacernos reír y, al mismo tiempo, hacernos reflexionar", afirmó.