“Euana” queda detenida tras violar medidas

Z.Emanuel | Tras meses de lo que Wyznick Ortega calificó como un comportamiento “horroroso”, el tribunal ordenó la detención provisional de Euana Muñoz.

De acuerdo con Ortega, en la audiencia de ayer se reveló que la imputada no solo incumplió la prohibición de usar redes sociales y de acercarse a ella, sino que además fue multada por inasistencias previas.

Según la abogada el cambio de medida cautelar fue inevitable ante la conducta reiterativa: “El reemplazo de la revocatoria era detención provisional porque las otras medidas han sido insuficientes frente a la conducta reiterativa de ella”, detalló Ortega.

A pesar de que el juez estableció una caución económica de $2,000 para que Muñoz recupere su libertad, incluso si paga la fianza, la imputada tiene otras dos órdenes de conducción pendientes por procesos adicionales de calumnia e injuria, dijo la abogada.