Cultura

Exaltan el legado de Joaquín Vallarino

Sarasqueta aprovechó para abogar por la digitalización de los Archivos Nacionales para preservar testimonios como este

Exaltan el legado de Joaquín Vallarino
ML | Portada del libro que resalta la vida de Joaquín José Vallarino.
Exaltan el legado de Joaquín Vallarino
ML | Joaquín José Vallarino.
Zulema Emanuel
16 de marzo de 2026

El escritor Germinal Sarasqueta Oller lanzó la obra “Joaquín José Vallarino Espinosa, ideólogo de la iniciativa privada”, un proyecto que nació por petición de los hijos de este visionario con el apoyo de la investigadora Nadhji Arjona.

Cuenta que fue una investigación de dos años que rinde homenaje a un hombre cuya visión transformó el panorama empresarial y social de Panamá.

Sarasqueta destaca que, más allá de liderar empresas icónicas como la Cervecería Barú o la Coca-Cola de Panamá, Vallarino fue el motor detrás de organizaciones fundamentales como APEDE, CONEP, INCAE, CICYP y otras. “En vez de hacer más riqueza, él dedicó su vida a hacer cosas que fueran en beneficio de Panamá y después del mundo entero”, señaló el autor, subrayando el ADN patriótico de un hombre que priorizó el desarrollo del país sobre el interés personal.

Uno de los capítulos más emotivos del libro detalla el origen de la “Casita de Mausi”, un proyecto nacido del deseo de su hija, Mausi Vallarino, de ayudar a los pacientes oncológicos que no tenían donde descansar. Tras su fallecimiento por leucemia, su familia honró su voluntad transformando un chalet en un refugio con todas las facilidades para los enfermos y sus familiares.

Biografía

ML | Joaquín José Vallarino Espinosa fue uno de los creadores del Consejo Empresarial Estados Unidos-Panamá (USPA), del cual fue el primer presidente. Además ejerció como miembro de la Junta Directiva de la Comisión del Canal de Panamá.

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JJ Vallarino
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