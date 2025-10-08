Éxito rotundo en Brooklyn con la inauguración de “Ralph Mercado Way”

Brooklyn vivió el fin de semana una jornada histórica y llena de emoción con la exitosa inauguración de “Ralph Mercado Way”, una calle dedicada al visionario empresario musical Ralph Mercado, pionero en la expansión global de la música latina.

La ceremonia —realizada en el marco del 50 aniversario del festival Atlantic Antic— se convirtió en una gran celebración de cultura, música y comunidad. Familiares, artistas, medios de comunicación y fanáticos asistieron para rendir homenaje al hombre que llevó la salsa, el merengue y el pop latino a los escenarios más prestigiosos del mundo.

El evento contó con la participación del Concejal Lincoln Restler, quien lideró la ceremonia de co-nombramiento y resaltó el impacto de Mercado: “Ralph transformó la música latina y elevó nuestra cultura al escenario mundial. Brooklyn se enorgullece de honrar su legado en el mismo vecindario donde todo comenzó”.

El día estuvo marcado por un ambiente de fiesta, con actividades familiares, presentaciones musicales y momentos emotivos que reflejaron la trayectoria de un hombre que abrió caminos para generaciones enteras de artistas. Desde sus inicios en fiestas comunitarias cerca de Pacific Street, hasta fundar RMM Records & Video, Mercado revolucionó la industria y promovió a íconos como Celia Cruz, Tito Puente, Marc Anthony, La India, Ray Barretto y los Fania All Stars.

La familia Mercado agradeció a la comunidad de Brooklyn, al Concejal Restler y a la Ciudad de Nueva York por preservar la memoria de un legado imborrable. “Ralph llevó la música, el baile y la cultura latina alrededor del mundo, y ahora su nombre regresa al lugar donde todo comenzó”, expresaron emocionados.

Con este reconocimiento, Ralph Mercado se une a leyendas que también han sido inmortalizadas en las calles de Nueva York, como Tito Puente Way, Celia Cruz Way y Machito Square. La develación del rótulo “Ralph Mercado Way” culminó entre aplausos, alegría y música, reafirmando su influencia como uno de los más grandes impulsores de la cultura latina a nivel mundial.