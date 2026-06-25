Expertos de América Latina fortalecen estrategias de acceso a trasplantes

Panamá se convirtió en el epicentro de la cooperación científica y médica de América Latina al acoger el 10.° Taller de Células Hematopoyéticas y Terapias Celulares y el 4.° Taller de Enfermería, organizados por la Red Mundial de Trasplante de Sangre y Médula Ósea, informó el Ministerio de Salud.

Durante el acto inaugural, el viceministro de Salud, Dr. Manuel Zambrano, destacó que “esta alianza global tiene el propósito de impulsar tratamientos que salvan vidas y fortalecer las capacidades de nuestros países para ofrecer una atención de mayor calidad a los pacientes que más lo necesitan”, expresó Zambrano.

El evento reúne a delegaciones de más de doce países de la región, entre ellos Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Puerto Rico y Trinidad y Tobago, cuyos representantes compartirán experiencias, avances y desafíos en la implementación de programas de trasplante.

Las jornadas permitirán el intercambio de conocimientos para abordar de manera conjunta las barreras financieras, legislativas y regulatorias que limitan el desarrollo de estas terapias especializadas, promoviendo soluciones regionales que robustezcan los sistemas de salud.

El viceministro Zambrano resaltó además el papel estratégico de la Ciudad de la Salud. “Queremos que nuestras instalaciones sean un motor para el desarrollo de programas sostenibles de trasplantes de células hematopoyéticas, garantizando la seguridad en la selección de donantes, la optimización de los procedimientos celulares y los más altos estándares de calidad”, señaló.

Las dos primeras jornadas del taller estarán enfocadas en el análisis de guías clínicas, indicaciones de trasplantes en pacientes adultos y pediátricos, manejo de infecciones tropicales emergentes y la armonización de registros de datos, aspectos fundamentales para fortalecer la práctica clínica y la investigación en la región.

El encuentro es una colaboración con el Grupo Latinoamericano de Trasplante de Sangre y Médula Ósea, la Sociedad Panameña de Hematología, la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa), con el respaldo estratégico de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).