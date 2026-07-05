Exposición “Mosaico” acerca el patrimonio artístico de Italia a Panamá

La Embajada de Italia en Panamá inauguró la exposición multimedia e inmersiva “Mosaico. Código itálico de un arte atemporal”, una propuesta que invita al público a descubrir la riqueza y evolución del arte del mosaico italiano a través de un recorrido interactivo.

La muestra, producida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia y realizada por Magister Art, estará abierta al público en Town Center Costa del Este hasta el próximo 19 de septiembre.

La exposición está compuesta por siete estaciones inmersivas que permiten a los visitantes recorrer distintas etapas de la historia del mosaico italiano mediante proyecciones, imágenes y recursos audiovisuales que resaltan elementos como reflejos dorados, símbolos, alegorías, cielos estrellados, laberintos y escenas históricas.

Además, la exhibición incluye una selección de obras inspiradas en la Colección Farnesina, que reúne piezas de arte italiano de los siglos XX y XXI pertenecientes al Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, destacando el aporte de reconocidos artistas contemporáneos al desarrollo de esta técnica artística.

La Embajada de Italia en Panamá informó que la iniciativa se presenta en colaboración con la Cámara de Comercio Italiana en Panamá (CAMIP), con el propósito de acercar al público panameño al patrimonio cultural italiano mediante una experiencia innovadora e interactiva.