Fallece Dolly Parton, la reina indiscutible del country, a los 80 años

La industria musical se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Dolly Parton a los 80 años. La triste noticia fue comunicada este martes 25 de agosto por su sobrino, Bryan Seaver, a través de las redes oficiales de la icónica artista.Con una trayectoria inigualable que abarcó varias décadas, Parton dejó una huella imborrable en la cultura popular mundial gracias a un legado discográfico que supera los 100 millones de discos vendidos y un catálogo de alrededor de 3,000 canciones compuestas a lo largo de su vida.Su extraordinario talento dio vida a himnos eternos y clásicos inolvidables como 'Jolene', 'Coat of Many Colors' y la emblemática 'I Will Always Love You', pieza que más tarde se convirtió en un fenómeno global en la voz de Whitney Houston. A lo largo de su carrera, la prolífica cantautora fue galardonada con 11 premios Grammy, incluyendo el prestigioso <i>Lifetime Achievement Award</i>, consolidándose como una de las figuras más respetadas, premiadas e influyentes de la historia de la música moderna.Nacida en el seno de una familia numerosa y extremadamente humilde en una cabaña de una sola habitación en las montañas de Tennessee, Parton transformó su talento innato en un puente cultural capaz de unir a audiencias de diversas ideologías y generaciones.Su calidad humana y sencillez la acompañaron hasta sus últimos días, fiel a una vocación que ella misma solía resumir con una frase que hoy resuena como su despedida: 'Al final del día, espero que me recuerden como una buena compositora. Las canciones son mi legado'.<b>Cancelación de shows</b>En mayo pasado, Parton canceló una serie de conciertos que tenía previsto en Las Vegas debido a preocupaciones con su salud. 'La buena noticia es que estoy respondiendo bien a las medicinas y los tratamientos, y estoy mejorando a diario', dijo la intérprete de 'Jolene' en un video en su cuenta, en ese momento.La mala noticia, agregó también, es que 'me va a tomar un poquito de tiempo antes de que esté lista para el nivel de presentación en escena, porque algunos de los medicamentos y los tratamientos me dejan un poco aturdida'.