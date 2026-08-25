Fallece Dolly Parton, la reina indiscutible del country, a los 80 años

La industria musical se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Dolly Parton a los 80 años. La triste noticia fue comunicada este martes 25 de agosto por su sobrino, Bryan Seaver, a través de las redes oficiales de la icónica artista.

Con una trayectoria inigualable que abarcó varias décadas, Parton dejó una huella imborrable en la cultura popular mundial gracias a un legado discográfico que supera los 100 millones de discos vendidos y un catálogo de alrededor de 3,000 canciones compuestas a lo largo de su vida.

Su extraordinario talento dio vida a himnos eternos y clásicos inolvidables como “Jolene”, “Coat of Many Colors” y la emblemática “I Will Always Love You”, pieza que más tarde se convirtió en un fenómeno global en la voz de Whitney Houston.

A lo largo de su carrera, la prolífica cantautora fue galardonada con 11 premios Grammy, incluyendo el prestigioso Lifetime Achievement Award, consolidándose como una de las figuras más respetadas, premiadas e influyentes de la historia de la música moderna.

Nacida en el seno de una familia numerosa y extremadamente humilde en una cabaña de una sola habitación en las montañas de Tennessee, Parton transformó su talento innato en un puente cultural capaz de unir a audiencias de diversas ideologías y generaciones.

Su calidad humana y sencillez la acompañaron hasta sus últimos días, fiel a una vocación que ella misma solía resumir con una frase que hoy resuena como su despedida: “Al final del día, espero que me recuerden como una buena compositora. Las canciones son mi legado”.

Cancelación de shows

En mayo pasado, Parton canceló una serie de conciertos que tenía previsto en Las Vegas debido a preocupaciones con su salud. “La buena noticia es que estoy respondiendo bien a las medicinas y los tratamientos, y estoy mejorando a diario”, dijo la intérprete de “Jolene” en un video en su cuenta, en ese momento.

La mala noticia, agregó también, es que “me va a tomar un poquito de tiempo antes de que esté lista para el nivel de presentación en escena, porque algunos de los medicamentos y los tratamientos me dejan un poco aturdida”.