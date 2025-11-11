Fallece el actor japonés Tatsuya Nakadai, conocido por sus películas con Kurosawa

El actor japonés de teatro y cine Tatsuya Nakadai, que trabajó en varias películas de Akira Kurosawa, entre ellas el papel protagonista de “Ran”, falleció a los 92 años, informó el martes su escuela de interpretación.

Nakadai alcanzó la fama en Japón y en en otros países por su papel en una trilogía de películas antibélicas, “La condición humana”, rodadas a finales de los años 1950 y principios de los 1960 por el director Masaki Kobayashi.

También fue el protagonista de “Kagemusha” (1980), de Kurosawa, que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

En “Ran”, otra película de Kurosawa de 1985 basada en la obra de Shakespeare “El rey Lear”, el actor interpretó a un caudillo que divide su reino entre sus hijos.