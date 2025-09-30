$!Farruko prepara un documental de 90 minutos sobre visita a Panamá

El artista puertorriqueño Farruko está inmerso en una serie de ambiciosos proyectos en Panamá que culminarán en un documental de una hora y media sobre su estadía.

Según reveló el productor musical Keriel Quiróz, conocido como K4G, la visita que se extendió más de lo planeado no solo incluyó grabaciones musicales, sino también un profundo recorrido por la ciudad para capturar material para este especial y para los videoclips de sus próximos lanzamientos.

Este documental ofrecerá a los fanáticos una visión íntima de su trabajo y su conexión con el país.

El corazón de la visita es la grabación de un EP de música panameña, en línea con la nueva filosofía de Farruko de colaborar con artistas locales en cada país que visita. K4G confirmó que el proyecto incluirá a talentos como: Jeison Vega, Eddy Lover, Omar Alfanno, Boza, Akim y Renato, además de algunas sorpresas.

Además del EP panameño, el equipo está trabajando simultáneamente en la edición del “Unplugged” de su álbum 167 BPM, grabado también en Panamá. El productor musical aseguró que este proceso de producción es intenso, con un equipo de cerca de 15 personas de diversas nacionalidades (hondureña, dominicana, puertorriqueña y panameña) trabajando en tres proyectos a la vez, día y noche. La meta es lanzar el EP panameño a más tardar en noviembre o en enero, si todo sale según lo planeado.