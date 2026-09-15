$!Fe y tradición se reúnen en San Juan Apóstol

La Parroquia San Juan Apóstol Evangelista se prepara para celebrar sus fiestas patronales con una novena que reunirá a sacerdotes invitados, actividades religiosas y una noche de alabanza, como parte de las celebraciones que se desarrollarán durante septiembre en la comunidad de Rufina Alfaro, en Brisas del Golf.

El párroco de la Parroquia San Juan Apóstol, padre José Brutua, destacó que “la novena se realiza en septiembre y no en diciembre, cuando corresponde litúrgicamente la fiesta de San Juan Apóstol Evangelista, debido a que el 27 de diciembre coincide con las celebraciones de Navidad”.

La novena comenzará el viernes 18 de septiembre y contará con la participación del padre Francisco Verar, conocido como “Paco”; el monseñor Basil Ikechukwu, encargado de la Nunciatura Apostólica, y otros sacerdotes invitados. El sábado 19, después de la misa de novena, se realizará una noche de alabanza dirigida por el padre Héctor Quirós y amenizada por la cantante y autora Kenia Moreno.

Brutua resaltó que esta actividad también tendrá un propósito de evangelización, ya que los fondos recaudados serán destinados al equipo de evangelización de la parroquia, que desarrolla obras de misericordia y misiones en diferentes comunidades del país.

El sacerdote detalló que en años anteriores han realizado misiones en Darién, Capira y Colón; mientras que para este año esperan llegar a una de las provincias más alejadas de la capital.

Estas iniciativas forman parte de las acciones que desarrolla la parroquia durante el Año Jubilar de la Arquidiócesis de Panamá, que conmemora los 100 años de su elevación a arquidiócesis.