Las iglesias, parroquias, templos y sus feligreses se encuentra a la esperan la llegada de la Semana Santa, para realizar eventos que se han organizado a lo largo del día e incluso en la noche, con la finalidad de recordar a Jesucristo

En todo el territorio nacional, las iglesias, parroquias, templos y sus feligreses están a la espera de la gran cantidad de actividades religiosas que tendrán previo y durante la venidera Semana Santa. Las actividades inician desde el 22 de marzo con eucaristías, espacios reservados para las confesiones de los creyentes y procesiones. Pero, el plato fuerte de la demostración de fe cristiana iniciará desde el Jueves Santo, el 27 de marzo, pues a nivel nacional se celebrarán misas durante casi todas las horas del día, además de vía crucis, procesiones para distintos grupos de personas como nuestra de la devoción. Las iglesias aprovecharán la reunión de sus devotos para impartir la palabra y resaltar las virtudes de Jesús. Este viernes, algunas tendrán presentaciones en vivo y para el sábado, se realizarán bautizos en algunos templos. El domingo de resurrección la celebración se tomará las calles de los distintos pueblos con caravanas para difundir las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Además de las tradicionales eucaristías.





Bocas del Toro

ml | En la Iglesia Santa Isabel de Hungría, en El Empalme, los feligreses están preparados para las actividades tradicionales como el lavado de los pies que se realiza el Jueves Santo, tanto para locales como para los turistas que visitan el lugar durante estas fechas. Se estarán realizan procesiones el Viernes Santo y el sábado eucaristías. El domingo culminará con un recorrido.

Colón

ml | En la Catedral de la Inmaculada Concepción, Colón, la Semana Santa incluye: el Jueves Santo: 7:00 p.m. Eucaristía (última cena) y procesión del silencio desde las 7:00 p.m. Viernes: vía crucis, 11:00 a.m. Solemne procesión de catequista 6:00 p.m. Sábado: Procesión de las mujeres, 6:00 a.m. vigilia pascual, 7:00 p.m. Domingo, eucaristía 6:30 a.m. y caravana de la alegría 12:00 m.d.

Coclé

ml | En la catedral San Juan Bautista de Penonomé. Jueves Santo: Misa Crismal 9:00 a.m., Cena del Señor a las 7:00 p.m. y procesión del silencio 8:30 p.m. Viernes: vía Crucis viviente y exaltación 3:00 p.m. Procesión del santo sepulcro 8:00 p.m. Sábado: Laudes, 8:30 a.m. Santo Rosario 6:230 p.m. Procesión 7:00 p.m. y vigilia pascual 8:00 p.m. Domingo: Eucaristía y caminata 10:00 a.m.

Darién

ml | Vicariato Apostólico de Darién realizará viernes 22 de marzo a las 10:00 a.m. en la Catedral “Virgen de Guadalupe” se estará celebrando la Misa Crismal presidida por el Obispo Mons. Pedro J. Hernández Cantarero. Durante la celebración se incluye la renovación de las promesas sacerdotales. Tras la homilía, el obispo invita a sus sacerdotes a renovar su consagración en este día.

Herrera

ml | En la Parroquia San Juan Bautista -Catedral de Chitré. Jueves Santo de la cena del señor, procesión y hora santa desde las 6:00 p.m. Vía Crucis a las 8:30 a.m. Procesión a las 7:00 p.m. Sábado: Procesión de la soledad 6:00 p.m. vigilia pascual a las 6:30 p.m. Domingo de resurrección: misa de la aurora a las 5:30 a.m. Bautizos 9:00 a.m. Caravana con la imagen del resucitado a las 12:00 m.d.

Veraguas

ml | En la basílica menor Jesús nazareno de Atalaya. Jueves Santo: Lavatorio de los pies 7:00 p.m. procesión del silencio. Viernes Santo: viacrucis, 10:00 a.m. celebración La pasión del señor 3:00 p.m. Sermón 7:00 p.m. procesión santo sepulcro 10:00 p.m. Sábado: Procesión del silencio 8:00 p.m. Vigilia 10:00 p.m. Domingo de Pascua: 6:30 a.m. carrera de los santos procesión del resucitado.

Catedral San José de David - Chiriquí

ml | Domingo de Ramos: Eucaristías y bendición de ramos (8:00 a.m., 10:00 a.m. y 5:00 p.m.) Lunes, martes y miércoles: confesiones y eucaristía. Jueves Santos: eucaristía y Procesión del Silencio. Viernes Santo: liturgia, Sermón de las Siete Palabras y procesión del Santo Sepulcro. Sábado: vigilia Pascual, 7:00 p.m. Domingo: Misa de resurrección del Señor (10:00 a.m. y 5:00 p.m.).

Parroquia San Francisco de Paula - Panamá Oeste

ml | Jueves Santo: 7:30 p.m. Cena del Señor (vigilia ante el Santo Monumentos toda la noche) Procesión para varones, 9:00 p.m. Viernes: Laudes comunitarios, 7:00 p.m. Vía Crucis en vivo 10:00 a.m. Procesión del Santo Sepulcro, 8:00 p.m. Sábado: Procesión para mujeres, 6:00 a.m. Vigilia Pascual, 8:00 p.m. Domingo: procesión del resucitado, 6:00 a.m. Caravana del Cristo 1:00 de la tarde.

