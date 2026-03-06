Ferias para celebrar el Día de la Mujer

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se ha preparado una agenda cargada de inspiración y empoderamiento que arranca hoy en la Universidad Oteima de David, con la presentación del libro “Pioneras de la Ciencia”, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., un espacio dedicado al aporte académico y pensamiento crítico de las científicas panameñas.

La acción continúa el sábado 7 desde temprano con una jornada integral en el parque La Riviera de Don Bosco (8:00 a.m. a 12:00 p.m.), que incluirá servicios de salud, asesorías y hasta recepción de hojas de vida para MiBus. En la Plaza V Centenario, desde el mediodía, podrás disfrutar del FEM Fest con mercadito y zona gastronómica liderada por mujeres de la Fundación Todas Somos.

Para cerrar con broche de oro el domingo 8 de marzo, las actividades se extienden a todo el país: en Colón con la feria “Vida, Salud y Acción” (9:00 a.m.), en la capital con el plato fuerte: “Mujeres que Brillan” en el Parque V Centenario, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., donde figuras como Erika Parker y Natalia González compartirán sus historias de éxito.