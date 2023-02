Fernando Allende llega a Miami con la exposición “Colorful Moments”

El actor, escritor, productor y pintor mexicano Fernando Allende inaugurará este 9 de febrero la exposición “Colorful Moments” en Danieli Fine Art Gallery de esta ciudad, con obras del género abstracto en un solo trazo, en acrílico, lienzo y mixto.

“Mi arte es una expresión pictórica colorida y de concepción dinámica, que te transmite una sensación mística y espiritual. Me siento muy satisfecho que en estos 23 años pintando, he logrado tanta atención y a su vez he podido apoyar a las organizaciones sin fines de lucro”, comentó el artista.

La exposición -que va del 9 de febrero hasta el proximo 9 de marzo- es una colección exclusiva para Danieli Fine Art Gallery en Palm Beach, galería que cuenta con una inversión de más de 100 millones de dólares en obras originales que van de Claude Monet, Vasily Kandinsky hasta Auguste Rodin.

La Bienal de Florencia caracterizó la obra del mexicano “como abstracto con toques dinámicos que definen el arte representativo del siglo XXI siendo pionero en esta expresión”.

Fernando Allende con 50 años de carrera artística tiene en su registro 40 películas en inglés y español, 13 telenovelas y ahora llega a una de las galerías más importante del mundo, con su arte abstracto.

Sus obras han sido seleccionadas como piezas únicas desde 1999, y ya se exhiben en tres museos. Ha realizado más de 20 exposiciones, se encuentra en 60 colecciones privadas y recientemente está en colección de NFTs.

Las obras de Fernando Allende son parte de las grandes expresiones de arte del artista mexicano, quien se abrió paso en Hollywood, luego de protagonizar las telenovelas “Muchacha Italiana Viene a Casarse”, “Ana del Aire”, “Sortilegio”, “Sangre de Lobos”, “Amor de Nadie” , “Corazón Salvaje”, “María Bonita”, entre otras.

La carrera como cantante de Allende explotó al lado del Mariachi Vargas de Tecalitlan colocándolo como el más grande exponente del Regional Mexicano.

En cine estuvo en los repartos de producciones de Estados Unidos como “Miami Vice”, “Flamingo Road”, “Master of the Game”, “Hart to Hart”, “Murder She Wrote” entre otras, y a nivel hispano con: El Hombre de Los Hongos”, “Verano Salvaje”, “La Virgen de Guadalupe”.

Allende anunció que para el 2023 viene sorpresas que incluyen una producción musical con Rudy Pérez, reconocido productor y compositor con más de 300 Top Ten en la Revista Billboard y la presentación de su libro autobiográfico e interactivo “Memorias del Futuro” en USA, entre otros.