Festival Ancla une la cultura con la danza

La provincia de Colón volverá a ser el escenario del Festival de Danza Contemporánea Ancla, que celebrará su cuarta edición del 27 al 30 de agosto con una programación que reunirá a artistas de Brasil, España, México, Costa Rica, El Salvador y Panamá.

Organizado por la Fundación Danzanova Panamá, el festival ampliará este año su alcance hacia Costa Arriba de Colón y ofrecerá una cartelera de espectáculos que exploran temas como la memoria, la resistencia, la identidad y la transformación social a través del movimiento.

Entre las obras programadas figuran Resistencia, de Aline Correa (Brasil); Distintos, de Greciel Stenio/Ntamo (España); Gelem, del Proyecto Licuadora y La Rencontre (México); Ancla, de Sol Pardo (Costa Rica); Diálogos de dos cuerpos, de Raúl Martínez y Camila Ramírez (Costa Rica y El Salvador); y Diario de un Juguete, del panameño Héctor Carrasco.

Una de las novedades de esta edición será la presentación de Distintos, un espectáculo de danza contemporánea inclusiva interpretado por artistas de Francia, España y Alemania, entre ellos un bailarín en silla de ruedas. La propuesta busca promover una visión de la inclusión basada en la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento artístico.

El festival también desarrollará Ancla Juventud, un espacio dirigido a jóvenes bailarines de academias y grupos independientes de distintas provincias, con el propósito de fomentar el intercambio artístico y la formación de nuevas audiencias.

Desde su creación en 2022, Ancla en 2025 reunió a cerca de 1,500 asistentes y presentó 14 funciones, mientras que este año busca fortalecer su proyección nacional e internacional en la provincia de Colón.