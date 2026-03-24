Festival de literatura honra a Xochitl McKay

El país volverá a celebrar las letras con la sexta edición del Festival de la Literatura Infantil y Juvenil (FLIJ) 2026, que se llevará a cabo este 15 de abril, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., en la Ciudad de las Artes, con una programación gratuita dirigida a niños, jóvenes y familias.

Durante la jornada, el público podrá participar en presentaciones culturales, narración oral, teatro, música, poesía infantil, teatro de títeres y juegos tradicionales. También se desarrollarán talleres creativos y actividades interactivas diseñadas para estimular la imaginación y el interés por la lectura.

Como novedad de esta sexta edición, el festival estará dedicado a Xochitl McKay, reconocida psicóloga, escritora y directora del Teatro Infantil Tía Dora, en reconocimiento a su aporte a la promoción de la lectura y a las artes escénicas dirigidas a la niñez.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó que este festival forma parte del compromiso de la institución con la promoción de los derechos culturales y el acceso a la lectura. Señaló, además, que el homenaje busca reconocer a quienes han dedicado su vida a fortalecer el imaginario y la creatividad de la infancia.