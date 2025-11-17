Festival I Star Fest supera los 30 mil espectadores

Un lleno completo fue el primer festival musical y cultural La Alcaldía de Panamá I Star Fest en el Mirador del Pacífico, en la Cinta Costera, reuniendo a más de 30,000 personas.

En este evento gratuito, impulsado por el alcalde Mayer Mizrachi, el público disfrutó de actividades culturales, oferta gastronómica variada y las presentaciones de destacados artistas nacionales como Samy y Sandra Sandoval, Akim, Don Pablo Mures, Valentino, Anyuri, Raíces y Cultura, La Disco Virtual, DJ Terco, Kabliz y Chiqui Dubs, quienes llenaron de ritmo y orgullo panameño la tarima principal.

El festival cerró con broche de oro con la presentación del artista internacional De La Ghetto, quien encendió el escenario con su energía y carisma, dejando una huella inolvidable en este primer encuentro cultural al aire libre.