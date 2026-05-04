Cultura

Festival que impulsa el talento juvenil

Las inscripciones ya están abiertas en la web de Ciudad del Saber para quienes deseen formar parte del evento

Festival que impulsa el talento juvenil
@youthfestpanama | Jóvenes participando de la edición 2025.
Zulema Emanuel
04 de mayo de 2026

La juventud panameña tendrá nuevamente un espacio para conectar con oportunidades, ideas y experiencias que apuntan al futuro con el regreso del Youth Fest Panamá 2026, que se realizará el próximo 7 y 8 de mayo en el Centro de Convenciones Ciudad del Saber.

Durante dos días, el evento reunirá a jóvenes de distintos perfiles en una agenda que combina innovación, empleabilidad, bienestar y creatividad. La propuesta incluye charlas con líderes y expertos, espacios de networking y una variedad de actividades diseñadas para fortalecer tanto el desarrollo personal como profesional de los asistentes.

Entre los principales atractivos destacan una feria de empleos y universidades, presentaciones de emprendimientos con pitch en vivo, así como áreas dedicadas a tecnología, arte, cultura, deporte y bienestar. Además, habrá experiencias interactivas y presentaciones musicales.

El festival contará con entradas gratuitas para seguir posicionándose como una plataforma para que la juventud explore nuevas oportunidades, genere conexiones y acceda a herramientas clave en su crecimiento.

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