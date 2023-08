$!Flavios Papasakellariou presentará su quinto libro

Flavios Papasakellariou presentará hoy en la Feria del Libro de Panamá (FIL 2023) su quinto libro, “El emprendedor que se compró un porsche”.

Este lanzamiento tendrá lugar en el stand de librería El Hombre de la Mancha, a las 7:00 p.m.

La obra compila 25 consejos para, en palabras del autor, hacer realidad tus sueños.

“Son consejos formulados a lo largo de mi propia experiencia y que nos dicen que lograr algo en la vida es un paso a paso. En este libro intento derribar pensamientos como ‘Eso es difícil’ o ‘Él tiene eso o aquello porque lo ayudaron’ porque son mentiras y yo soy muestra de eso; quiero enseñar que con enfoque es posible todo porque, si piensas negativo hacia los demás, el universo no va a conspirar para que tu progreses; hay que pensar positivo y aspirar”.

Para Papasakellariou, este tipo de lecturas pueden verse como guías que ayudan a ahorrar tiempo y dinero.

Agregó que: “El que lee es menos conformista, menos manipulable y menos ignorante... Si quieres tener un mentor, busca un libro”.

Papasakellariou aseguró que detrás de cada éxito está la mentalidad y algunas preguntas claves. “A veces nos autoflagelamos preguntándonos ¿Por qué me pasó esto?, mejor que sea un ¿Para qué?, por ejemplo ¿Para qué me fui de este trabajo o me despidieron? Además, si iniciaste un proyecto, recuérdate siempre ¿por qué iniciaste?

El escritor rechaza la idea de que todos son emprendedores, pues hay otra opción: intraemprededores.

“Esas personas en particular llegan muy lejos dentro de las empresas porque fomentan grandes ideas hasta hacer muy buenas carreras. Ambas figuras son muy importantes”.

“El emprendedor que se compró un porsche” mantendrá un costo de B/. 9.99 en la feria.

La FIL 2023 tiene lugar en el Centro de Convenciones Atlapa, en Panamá y sus entradas están a la venta en Panatickets.