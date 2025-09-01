Francolibanés Amin Maalouf gana Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025

El escritor francolibanés Amin Maalouf ganó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances debido a la “gran lucidez” con la que explora “los mestizajes del mundo moderno”, anunciaron este lunes los organizadores del certamen en Guadalajara.

Maalouf, nacido en Beirut en 1949, es reconocido como uno de los escritores más brillantes de las letras francesas en la actualidad y recibirá el galardón en la ceremonia de inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2025, el 29 de noviembre próximo.

El Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances está dotado con 150.000 dólares. Desde su primera edición en 1991, Nicanor Parra, Emmanuel Carrère e Ida Vitale, entre otros, han recibido el galardón.

La obra de Maalouf “tiene un lugar esencial en la literatura contemporánea porque explora con gran lucidez las fracturas y los mestizajes del mundo moderno”, aseguró el jurado en una rueda de prensa.

Las novelas y los ensayos de Maalouf “exploran la memoria y el exilio, a la vez que rechazan la cerrazón nacionalista o religiosa”, dijo la escritora española Carmen Alemany Bay.

“Su pensamiento humanista, crítico y generoso, ilumina nuestra época atravesada por conflictos entre culturas y memorias y nos recuerda que la esperanza reside en el reconocimiento de nuestras herencias compartidas”, destacó Alemany, en representación del jurado.