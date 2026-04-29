FUNSINCOPA celebra 18 años de hitos musicales

La Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (FUNSINCOPA) alcanza su “mayoría de edad” consolidada como el pilar fundamental de la música académica en el país. Tras 18 años de trayectoria y de haber formado a más de 4,148 músicos panameños, la organización celebra su impacto estructural en la cultura nacional.

“Celebrar este aniversario representa reconocer el impacto real que hemos tenido en el ecosistema cultural del país. Hoy Panamá cuenta con más actores culturales gracias a este crecimiento”, afirmó el Dr. Isaac Casal, músico y presidente de la fundación.

El plato fuerte de este año de aniversario será uno de los mayores desafíos técnicos en la historia de la fundación: la interpretación de la monumental Sinfonía No. 2 “Resurrección” de Gustav Mahler.

Esta ambiciosa producción no solo celebrará los 18 años de FUNSINCOPA, sino también las dos décadas del Festival Internacional de Música Alfredo De Saint Malo (ASMF). El montaje promete ser un hito cultural al reunir a dos coros nacionales junto a solistas y artistas invitados, elevando una vez más el estándar de las producciones sinfónicas en suelo canalero.