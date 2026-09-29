Futuros periodistas de La Chorrera visitan Metro Libre

El periodismo sigue vivo y es una profesión que apasiona, así lo ha demostrado un grupo de estudiantes del CRU Panamá Oeste - Universidad de Panamá, que visitó las instalaciones de Metro Libre para conocer cómo han evolucionado los medios tradicionales.

Dirigidos por la profesora Elizabeth Arona, el grupo reforzó sus conocimientos en el diseño de periódico. El director James Aparicio les explicó sobre los programas en la nube que se utilizan y la importancia de la veracidad de la información; además de las nuevas plataformas de difusión.