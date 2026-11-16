Gabriela Lineth González destaca en la concentración de Miss Universo 2026 en Puerto Rico

A ocho días de haber iniciado la concentración de Miss Universo 2026, que se desarrolla en Puerto Rico, la representante de Panamá, Gabriela Lineth González Del Valle, continúa destacándose entre las candidatas que aspiran a conquistar la corona universal.

González, quien partió hacia el certamen el pasado domingo 8 de noviembre, ha logrado posicionarse entre las participantes latinoamericanas que más comentarios positivos han generado entre expertos en el mundo de los concursos de belleza.

Uno de los reconocimientos más destacados llegó por parte del reconocido experto en belleza Osmel Sousa, conocido como el Zar de la Belleza, quien, a través de un video publicado durante una de las actividades del concurso, resaltó el desempeño de la panameña mientras desfilaba, calificándola como una de las mejores.

Otro de los aspectos que ha captado la atención del público son los diferentes atuendos que la representante canalera ha lucido durante su participación. A través de sus redes sociales, Gabriela ha compartido diariamente sus elecciones de vestuario, apostando por diseños de reconocidos creadores nacionales e internacionales, proyectando así el talento de la moda panameña ante una audiencia global.

Con la recta final cada vez más cerca, la expectativa crece entre los seguidores del certamen, quienes esperan conocer quién será la sucesora de Fátima Bosch y se llevará la corona de Miss Universo 2026.

Entre las actividades más esperadas de esta edición destacan el desfile en traje nacional, programado para el sábado 21 de noviembre; la competencia preliminar, que se realizará el domingo 22 e incluirá los desfiles en traje de baño y vestido de gala; y la gran final, prevista para el martes 24 de noviembre, cuando se coronará a la nueva Miss Universo.