Gloria Estefan conquista los Latin Grammy con Raíces, Mejor Álbum Tropical Tradicional”

La cantante cubana Gloria Estefan, afirmó que “la música latina siempre ha sido el latido de nuestro camino”, luego de conseguir el premio al Mejor Álbum Tropical Tradicional gracias a Raíces, que celebra la esencia de la música latina, durante la Vigésima Quinta entrega anual de los Latin Grammys.

La legendaria artista convirtió la gala en un homenaje vibrante al ritmo, la cultura y la creatividad, reafirmando su legado como una de las voces más influyentes del género.

Además de este merecido triunfo, Estefan también recibió una nominación a uno de los honores más prestigiosos de la noche: Álbum del Año, un testimonio de la resonancia universal y la excelencia artística de Raíces.

Profundamente personal y magistral, Raíces fue concebido y producido junto a su compañero creativo de toda la vida, Emilio Estefan. El álbum se erige como una carta de amor a la música latina: una vibrante fusión de herencia y evolución que captura la esencia del viaje artístico de Gloria y su devoción por los sonidos que han marcado su vida.

“La música latina siempre ha sido el latido de nuestro camino”, comparte Gloria Estefan. “Saber que continúa inspirando y uniendo a las personas después de tantos años me conmueve más allá de las palabras”.

Grabado en Miami, Raíces entrelaza los ritmos clásicos de la salsa, los sonidos tropicales y las tradiciones musicales de su tierra natal con una visión fresca y contemporánea —un diálogo elegante entre pasado y presente. Con sus arreglos sofisticados y su inconfundible voz irradiando calidez, gratitud y pasión, el álbum trasciende el tiempo y la geografía para ofrecer un mensaje universal de amor, alegría y orgullo cultural.

El premio no solo honra el arte de Estefan, sino que reafirma su vigencia como una de las figuras más influyentes de la música latina a nivel global.

La noche también presenció uno de los momentos más emocionantes del escenario: Gloria Estefan encendió el escenario de los Latin Gemmys con un electrizante popurrí, interpretando su éxito “La Vecina (No Se Na’)” y luego una alegre versión de “Chirriquí Chirri” junto a la sensacional Nathy Peluso. Su colaboración vibró con ritmo, fuerza y poder femenino —una celebración vibrante de la esencia más pura del arte latino.

Con más de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Gloria Estefan sigue siendo una de las voces más icónicas y queridas en la historia de la música. Raíces se alza como una de sus obras más emotivas, un reflejo de su madurez artística y su compromiso permanente de celebrar la identidad latina a través del sonido.

Este nuevo triunfo en los Latin Grammy se suma a una constelación de reconocimientos que continúan honrando su legado de reinvención, conexión y excelencia creativa.

Durante la misma noche, Gloria Estefan también recibió un emotivo reconocimiento por parte de su casa discográfica de toda la vida, Sony Music, celebrando todos sus éxitos #1 en las listas de Billboard a lo largo de los años—un homenaje a una trayectoria marcada por logros históricos y un impacto perdurable en la música latina y global.

De cara al futuro, Gloria Estefan se prepara para dar vida a Raíces con presentaciones en vivo, apariciones especiales y nuevos proyectos planeados para 2025–2026 —invitando a los fans de todo el mundo a experimentar la pasión y el ritmo que continúan definiendo su extraordinario camino.