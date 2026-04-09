Gobierno anuncia plan para reactivar la Academia Panameña de la Historia

El Órgano Ejecutivo oficializó, mediante el Decreto Ejecutivo n.º 3 del 6 de abril de 2026, la creación de una comisión encargada de la reorganización, modernización y reactivación de la Academia Panameña de la Historia.

“La situación actual de la Academia se caracteriza por la pérdida de la mayoría de sus miembros titulares, la ausencia de una junta directiva, sede física, archivos y biblioteca. En este contexto, la nueva comisión estará integrada por la titular del Ministerio de Cultura, María Eugenia Herrera, quien la presidirá, y por los doctores Alfredo Castillero Calvo y Omar Jaén Suárez, únicos académicos sobrevivientes que conservan legitimidad estatutaria para participar en este proceso”, informó en un comunicado el Ministerio de Cultura.

El grupo de trabajo tendrá la labor de diagnosticar el estado legal de la institución, redactar un proyecto de estatutos modernizados y apoyar la elección de nuevos miembros numerarios. El proceso responde también a la proximidad del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá en 2026, evento que reunirá a representantes de diversas academias de la historia de la región y requiere la presencia de la corporación local.

La comisión cesará funciones una vez se cumpla con la elección de las nuevas autoridades, la aprobación de los estatutos y la inscripción de los documentos correspondientes en el Registro Público, declarando formalmente reactivada la institución.