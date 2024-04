Gracie Bon, la influencer que reta estándares

Gracie Bon ha acaparado las redes con su historia de transformación y aceptación física. Sabe que es una mujer de grandes curvas y a eso le ha sacado provecho, pues hoy es modelo, empresaria y hasta cantante.

No obstante, no ha escapado de las críticas en redes por su figura y contenido en Only Fans. “Cuando somos víctimas de bullying, lo mejor es ignorar, nada nos puede afectar si no lo permitimos y yo no lo permito. Sé lo que valgo, mi dignidad como mujer y sé que nada de lo que me dicen es cierto”.

La futura abanderada del Pride Panamá 2024 asegura que, aunque muchos no lo crean, su familia la ama al 100% y se encuentra orgullosa de su carrera.

Su incursión en la música no es un capricho, comenta, sino una nueva forma de expresión que seguirá explorando. “Vienen muchas canciones”, revela Bon.