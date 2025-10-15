Grupo Lucid Dream transforma vidas al ritmo de baile en la final de TalénPro

El grupo de baile Lucid Dream, del Colegio Félix Olivares Contreras y representando a la zona oeste, se prepara con entusiasmo para la Gran Final de TalénPro este domingo 19 de octubre.

Más allá de sus coreografías, estos jóvenes, guiados por su profesor tutor Gerardo Villarreal, cargan consigo un propósito social inspirador: la lucha por la nutrición escolar infantil. Este año, la labor se centra en adecuar comedores y crear huertos en 12 escuelas primarias a nivel nacional, una iniciativa que, según Angelyth, beneficiará a más de 3,000 niños, impactando también a sus familias, entorno y maestros.

La experiencia en TalénPro ha marcado a los integrantes de Lucid Dream. Jesulin, quien vive su último año en la competencia, expresó sentirse “muy feliz” ante esta nueva etapa llena de emociones. Por su parte, Ina describió la participación como “una experiencia increíble, llena de oportunidades y aprendizajes para el crecimiento personal y emocional de cada uno de los participantes”. La dimensión formativa del proyecto, conocida como la “escuela de vida TalénPro”, ha sido un catalizador de cambio.

En cuanto al impacto de la “escuela de vida”, los jóvenes finalistas concuerdan en su efecto transformador. Jeron destacó que “ha impactado en mí de una forma positiva, cada clase, cada taller me hizo cambiar la forma en la que veo las cosas, la forma en la que siento y la forma en la que amo cada cosa de mí”. En sintonía, Angelyth afirmó que le ha permitido “ampliar mi perspectiva al ver la vida, y a los demás e incluso a mí y a mis emociones”, demostrando que la competencia va más allá del escenario.

Con la mira puesta en la gran final, el grupo no solo se enfoca en su presentación, sino también en motivar a otros jóvenes a seguir sus pasiones. Ina les recuerda a sus pares: “Nunca olviden que los sueños no tienen límites ni tiempo. Cada uno de ustedes tiene un talento y la capacidad de alcanzar lo que se propongan. No tengan miedo de intentarlo... Los errores son aprendizajes, y cada paso que den los acerca más a sus metas. Atrévanse a soñar en grande y trabajar con disciplina”.

El gran evento se llevará a cabo el domingo 19 de octubre, a las 7:00 p.m., en la Arena Roberto Durán, con transmisión en cadena nacional. Jeron detalló que la gala contará con invitados de renombre como Lena Burke, Vanessa Hauc, Carlos Baute, Lili Estefan, Alberto y Ricardo Gaitán, y será presentada por Ismael Cala, Karina Banda, Marcos Oses, Nathalia González y Toby Wako (voz oficial).