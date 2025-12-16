Guía de Regalos que trascienden la temporada de Navidad

La temporada navideña está a la vuelta de la esquina y, con ella, la búsqueda del regalo perfecto para esas mujeres especiales en tu vida. Ya sea tu madre, pareja, hermana, amiga o compañera de trabajo, encontrar un detalle que realmente sorprenda y emocione puede ser un desafío.

Para ayudarte, hemos preparado esta guía de regalos de Navidad con ideas cuidadas, modernas y pensadas para distintos gustos y estilos. Desde opciones prácticas hasta caprichos irresistibles, aquí encontrarás la inspiración que necesitas para acertar estas fiestas.

Velas con Fragancia de Victoria’s Secret. Un clásico que nunca falla.

Las velas aromáticas de Victoria’s Secret ofrecen fragancias suaves, femeninas y elegantes que transforman cualquier espacio. Son el regalo perfecto para quienes disfrutan crear ambientes acogedores y relajantes.

Pijamas de Colores también de Victoria’s Secret, son un detalle práctico, cómodo y con mucho estilo. Desde tonos pastel hasta estampados vibrantes, siempre hay un diseño para cada personalidad. Además, regalar pijamas es regalar descanso, y eso siempre se aprecia.

Los regalitos originales —como accesorios, artículos de decoración con frases, tazas creativas o pequeños detalles llenos de humor— siempre sacan una sonrisa. Son ideales para agregar un toque personal y espontáneo a cualquier presente. Un ejemplo es el Ana Bag Clip de Luar & TRESemmé.

TRESemmé y la casa de mode Neoyorkina vuelven a unir fuerzas para lanzar el Ana Bag Clip, un clip para el cabello inspirado en su bolso llamado Ana.

Cada compra incluye un dry texturizing spray d ella nueva A- List Collection de TRESemmé Ideal para crear ese acabado editorial lleno de volumen y actitud para esta temporada.

La colaboración surge de una relación creativa que ya es tradición. TRESemmé ha sido patrocinador oficial de los look de pasarela de Luar en NYCFW por tres temporadas consecutivas. Inspirado por esta alianza, el diseñador hispano y director creativo Raul Lopez transformo su emblemático diseño Ana en un accesorio capilar moderno y coleccionare.

De moda también esta regalar los jersey de tus equipos favoritos como en shopww.com. encontramos los jersey de la sección Interim.

Las Adidas Samba balerinas me encantan y la jersey para esa chica amante de los deportes de su equipo favorito.

*Por Susan Stipcianos