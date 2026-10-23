HA*Ash y Christian Castro estrenan en TV “Antes Que Te Cases”

El dúo HA*Ash protagonizó uno de los momentos más destacados de la reciente edición de los Premios Billboard al interpretar por primera vez en televisión el tema “Antes Que Te Cases” junto al cantante Christian Castro, durante una presentación realizada en el James L. Knight Center de Miami.

Hanna y Ashley compartieron escenario con el reconocido artista mexicano en una actuación que combinó sus estilos vocales y dio vida a una de las colaboraciones más comentadas de la velada.

La interpretación estuvo marcada por la fuerza de las voces y la conexión artística entre los intérpretes.

“Antes Que Te Cases” aborda las dudas, emociones y decisiones que surgen en una relación amorosa, una temática que conectó con el público presente durante la ceremonia.

Tras la presentación, las integrantes de HA*Ash calificaron la experiencia como una noche especial y destacaron la oportunidad de compartir por primera vez en televisión esta canción junto a Christian Castro, a quien expresaron su admiración tanto por su trayectoria artística como por su calidad humana.

El estreno televisivo de la colaboración reforzó la vigencia de HA*Ash dentro del pop latino y confirmó el interés que genera la unión de dos de las voces más reconocidas de la música en español.

De manera paralela, el dúo anunció su regreso a los escenarios de Estados Unidos y Canadá con la gira “No Me Hablen de Amor Tour 2027”, una nueva etapa que llegará después del éxito de su recorrido HAASHVILLE.

Según información de la agrupación, la gira anterior vendió más de 66.000 entradas y registró 16 presentaciones con entradas agotadas en ambos países. El nuevo tour incluirá 18 ciudades de Norteamérica entre abril y mayo de 2027.

Promovida por Live Nation, la serie de conciertos comenzará el 20 de abril en Toronto y concluirá el 22 de mayo en Miami Beach. El repertorio combinará nuevas canciones con algunos de los mayores éxitos del dúo, entre ellos “Lo Aprendí de Ti”, “Te Dejo en Libertad” y “Perdón, Perdón”.

Además de Norteamérica, HA*Ash mantiene actividades en varios países de América Latina, consolidando una trayectoria de más de dos décadas que la ha convertido en una de las agrupaciones femeninas más exitosas y populares del pop latino.