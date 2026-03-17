$!Hallazgos en Panamá Viejo revelan armería

Nuevas excavaciones en el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo vuelven a colocar a este histórico asentamiento en el centro de la investigación sobre la vida antigua de la ciudad.

La arqueóloga Mirta Linero Baroni, directora de Arqueología del Patronato Panamá Viejo y docente de la Universidad de Panamá, explicó que el equipo decidió retomar un solar excavado en temporadas anteriores para ampliar la información obtenida y comprender mejor la función que tuvo ese espacio dentro de la antigua ciudad.

“Este año hemos vuelto a un solar de la antigua ciudad ocupado, como era lógico preverlo por personas de alto nivel económico que vivían muy cerca de la plaza, detrás de las casas de Rincón y vecinos de la Casa Alarcón, también conocida como Casa de Lola”, señaló.

Según la especialista, la investigación se centra en un lugar donde apenas quedaban evidencias visibles de estructuras, donde decidieron regresar a lugares donde habían encontrado algunos datos.

Durante las excavaciones la arqueóloga contó a Metro Libre que el equipo abrió una gran trinchera entre esos restos de muros para identificar elementos constructivos poco comunes dentro del sitio, como un corredor de ladrillos.

Linero resaltó que en ese mismo sector aparecieron evidencias de muebles de madera que no se conservaron con el tiempo, pero cuyos elementos metálicos aún permanecen en el registro arqueológico. “Encontramos un montón de estacas que indican que en algún momento hubo un mueble de madera unido y adornado con clavos. La madera se pierde en el registro arqueológico, pero nos quedan los clavos”, indicó.

A su vez, la docente explicó que entre los objetos recuperados destacan partes de una espada ropera, lo que llevaron a que los hallazgos construyeran dos hipótesis: la primera, era la Casa del Armero y la segunda, el lugar donde se producían las armas.

Además de las piezas vinculadas a la fabricación de armas, el equipo encontró objetos domésticos que ayudan a reconstruir la vida cotidiana del lugar, como platos, vasijas y restos de alimentos.

Los materiales recuperados serán analizados, curados y conservados en el sitio, como evidencias sobre los oficios, actividades y dinámicas sociales.