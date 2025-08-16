Halsey retoma producciones de su debut, una sorpresa para fans

Halsey adelanta una sorpresa especial antes del décimo aniversario de su álbum Badlands. La cantante de 30 años reveló un video musical de su canción “Drive” junto con el video de su canción “New Americana”, ambos incluidos en su álbum debut.

A pesar del adelanto, el video de “Drive” nunca se lanzó. Mientras Halsey seguía adelante con su carrera musical, los fans se sintieron decepcionados por su ausencia.

Ahora, Halsey adelanta una sorpresa especial para el décimo aniversario de su álbum debut. Ayer, Halsey recurrió a X para decirles a sus fans que era hora de “ponerse en marcha” antes de anunciar el lanzamiento de una función doble especial.

La intéperprete lanzó un video teaser para el especial de aniversario de Badlands, con los esperados videos musicales de “Drive” y “Gasoline”.

En el tráiler, Tyler Posey, coprotagonista de Halsey en el video musical de “Colors”, luce un color de pelo que le resulta familiar; también compartió una publicación de su Tumblr donde afirmaba haber encontrado fotos antiguas del set del video musical de “New Americana”.

En el pie de foto de la publicación de X, se burló de haber intentado engañar a sus fans, escribiendo: “Yo cuando miento”.