Harvey Weinstein es sentenciado a 16 años por violación en Los Ángeles

Harvey Weinstein, otrora poderoso magnate de Hollywood, fue sentenciado a 16 años de cárcel este jueves por la violación de una mujer en un hotel de Beverly Hills, que podría dejarlo por el resto de su vida tras las rejas.

El oscarizado productor, que está cumpliendo una condena de 23 años por otro caso de crímenes sexuales juzgado en Nueva York, fue sentenciado este jueves por un tribunal de Los Ángeles en relación al ataque registrado hace una década.

En silla de ruedas, Weinstein pidió "piedad" ante la corte.

"Por favor no me sentencie a una vida en prisión. No lo merezco", dijo el productor de 70 años, quien dijo ser inocente. "Esto es sobre dinero", agregó.

Pero la jueza Lisa Lench determinó tres penas consecutivas por los cargos de copulación oral forzada, penetración sexual con un objeto y violación forzada, sentenciándolo a un total de 16 años.

La víctima, cuya identidad fue preservada, lloró en la audiencia y dijo que las acciones "egoístas y horribles" de Weinstein la dejaron "destruída, vacía y sola".

"Todo cambió luego de que el defendido me atacó brutalmente", dijo la mujer. "No hay sentencia suficientemente larga para deshacer el daño", agregó entre lágrimas.

- Acusaciones -

Weinstein había sido declarado culpable en diciembre por los tres cargos.

Durante el juicio, que se prolongó por cuatro semanas, los doce miembros del jurado escucharon testimonios de mujeres que acusaron al magnate del cine de engañarlas para acorralarlas y abusar de ellas en cuartos de hotel.

De acuerdo con los fiscales, Weinstein utilizó su influencia para presionar y abusar de las mujeres, y se benefició de la impunidad que le concedía su privilegiada posición en la industria del espectáculo.

Algunas de las víctimas, mujeres que buscaban abrirse paso en el mundo del cine, arriesgaban su futuro en Hollywood si denunciaban a Weinstein, argumentaron los fiscales.

El tribunal de Los Ángeles lo encontró culpable de atacar a una mujer, pero lo absolvió de agresiones contra una segunda.

El jurado no alcanzó un veredicto en relación a las denuncias de otras dos mujeres, una de las cuales fue identificada por sus abogados como Jennifer Siebel Newsom, la ahora primera dama de California.

Este jueves, su defensa presentó una solicitud para un nuevo juicio o una sentencia menor afirmando que hubo errores procesuales, como la exclusión de mensajes entre la víctima y un tercero.

La magistrada rechazó el pedido argumentando que la exclusión fue hecha porque el intercambio de mensajes no era relevante al caso y debía ser respetado conforme a la ley.

Weinstein perdió en junio su pedido de apelación en Nueva York, pero su defensa insistió con recursos legales ante las instancias superiores, y apelará también el veredicto de Los Ángeles.

- #MeToo -

Rumores sobre el comportamiento abusivo del productor de "Shakespeare apasionado" y "Pulp Fiction" circularon como secreto a voces por años en Hollywood.

Su poderío sólo fue desafiado en 2017, cuando fuertes acusaciones en su contra fueron publicadas en medios de comunicación y dieron paso al movimiento #MeToo contra la violencia sexual. Decenas de mujeres se lanzaron entonces a hablar sobre sus traumáticas experiencias con Weinstein.

Después de su condena en 2020, un juicio civil falló a favor de conceder una compensación económica de 17 millones de dólares a algunas de las víctimas de Weinstein.

Este mes, la mujer que acusó a Weinstein de violarla en un hotel de Beverly Hills también lo demandó por daños y perjuicios consecuencia de la agresión sexual, detención ilegal, imposición intencionada de angustia emocional y negligencia.

"La conducta del demandado Weinstein fue despreciable y hecha con malicia, opresión y fraude, así se justifica una indemnización por daños punitivos contra él", sostiene la demanda.

El movimiento #MeToo tuvo un efecto global y motivó a cientos de mujeres a pronunciarse abiertamente sobre la violencia sexual y los abusos de poder en sus ambientes de trabajo.