Homenajeada en San Sebastián, Naomi Watts sigue con hambre de papeles arriesgados

El Festival de cine de San Sebastián homenajea este sábado la versátil carrera de la actriz británica Naomi Watts, quien afirmó que todavía le queda hambre para interpretar papeles arriesgados que desafíen “la forma de pensar”.

El certamen de la ciudad costera del norte de España le entregará a la intérprete su mayor distinción honorífica, el Premo Donostia, un galardón que en el pasado ha recaído en figuras como Gregory Peck, Julia Roberts, Johnny Depp, Al Pacino, Robert de Niro, Sigourney Weaver o Penélope Cruz.

“Siento que es un honor increíble recibir este premio en este momento de mi vida. He estado trabajando duro durante casi cuatro décadas y he tenido la fantástica oportunidad de colaborar con grandes del cine”, dijo en rueda de prensa la actriz nominada dos veces al Óscar por “21 gramos” y “Lo imposible”.

“Siempre estoy buscando hacer cosas nuevas (...) Sigo intentando hacer cosas interesantes con mi trabajo, para cambiar formas de pensar, alterar narrativas y ayudar a que la psique humana se comprenda mejor”, indicó Watts, quien se dio a conocer por su papel en el thriller sicológico “Mulholland Drive” de David Lynch, de quien dijo estar “para siempre agradecida”.

“Amo mi trabajo, amo actuar, amo contar historias y creo que ahora más que nunca el cine es un medio poderoso y estoy orgullosa de ser parte de esa comunidad”, prosiguió la actriz de 57 años, que ha trabajado con una larga lista de realizadores, desde Peter Jackson y Clint Eastwood, hasta Alejandro González Iñárritu y David Cronenberg.

- Watts, parte del cambio -

Activista que reivindica el envejecimiento natural de las mujeres, Watts indicó que la situación en el cine ha cambiado en los últimos años.

Al empezar a actuar “me dijeron que mejor me diera prisa, porque todo se acaba a los 40. Y aquí estamos hoy. Ahora estoy cerca de los 60 (...) Las cosas han cambiado. Las mujeres son consumidoras de cine y televisión. Sus historias deberían verse reflejadas” en la pantalla, indicó.

“Agradezco ser una pequeña parte de ese cambio”, agregó la actriz, quien recibirá el Premio Donostia en una ceremonia la noche del sábado de manos de J.A. Bayona, quien la dirigió en “Lo imposible”.

Watts es “la perfecta compañera de viaje de cualquier director”, porque una actriz debe “buscar, equivocarse, arriesgarse y dejarse arrastrar a lugares que uno no ha previsto. Naomi sabe hacer eso”, escribió este sábado Bayona en el Diario del Festival.

El otro Premio Donostia de esta 74º edición del Festival de San Sebastián, que arrancó el viernes y finalizará con la gala de entrega de premios el próximo sábado, fue recibido la víspera por el cineasta alemán Werner Herzog, con seis décadas de carrera y más de 70 filmes en su haber.

- Carrera por la Concha de Oro -

En la parte estrictamente cinematográfica, en la sección oficial en competencia por la Concha de Oro, el máximo premio del concurso, entran a competir este sábado dos películas.

La primera, “5 minutos más”, es una comedia muy negra con tintes de ciencia ficción e incluso horror del director español Javier Ruiz Caldera, sobre una pareja que busca salvar su matrimonio con una escapada de fin de semana a una casa rural, para quedar atrapados junto al encargado de la vivienda en un bucle temporal.

“Nosotros aún no sabemos qué película hemos hecho. Creíamos que era más un thriller fantástico, pero estamos viendo que varias personas se han reído muchísimo”, explicó Ruiz Caldera en rueda de prensa.

Y la segunda es una nueva adaptación de la novela “Los miserables” de Víctor Hugo, esta vez dirigida por el francés Fred Cavayé y con un reparto que incluye a Vincent Lindon, Tahar Rahim y Camille Cottin.

En la sección Horizontes Latinos, dedicada al cine de la región, este sábado se proyecta “Ceniza en la boca”, el nuevo largometraje del mexicano Diego Luna, que trata sobre una madre y sus dos hijos que emigran a España, en una historia donde las mujeres tienen un protagonismo especial.