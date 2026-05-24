Homenajean en Chiriquí al hombre más longevo del país

El abuelo Juan Bautista Quiróz Piti recibió un reconocimiento a nivel nacional como el caballero más longevo de Panamá, distinción validada por el Grupo de Gerontología de la University of California y el sitio de investigación LongeviQuest, con sede en Florida.

El homenaje fue otorgado en el marco de la conmemoración de los 177 años de la provincia de Chiriquí, donde también se destacó su condición de “caballero supercentenario”, al contar con 110 años y nueve meses de edad.

El reconocimiento fue entregado por el alcalde del distrito de San Félix, Alberto Ticas, quien resaltó la importancia de honrar la vida y legado de los adultos mayores del país.