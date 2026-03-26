Cultura

IFF Panamá amplía su alcance con nuevas sedes y funciones

El IFF Panamá regresa con una variada programación internacional, fuerte presencia del cine local, nuevas sedes y espacios que acercan el festival a un público diverso en la región y el país

IFF Panamá amplía su alcance con nuevas sedes y funciones
MICULTURA | Tras la firma del Convenio de Cooperación Cultural entre el ministerio y la fundación.
IFF Panamá amplía su alcance con nuevas sedes y funciones
IFF Panamá amplía su alcance con nuevas sedes y funciones
ML | Promocional de Milly.
26 de marzo de 2026

La décima cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) se celebrará del 9 al 12 de abril con una cartelera de 40 películas, 7 de ellas panameñas.

“Presentaremos 40 películas de distintas partes del mundo, incluyendo siete producciones panameñas”, señaló Isabel Acuña, coordinadora de programación, quien destacó la presencia de invitados internacionales que participarán en encuentros con el público tras cada proyección. El festival tendrá como sedes el Teatro Nacional, Ciudad de las Artes y el Museo del Canal en el Casco Antiguo, e incorporará nuevas locaciones. “El festival es también una oportunidad para vernos reflejados en nuestras propias producciones y compartir nuestras historias con el mundo”, afirmó Acuña, al anunciar funciones al aire libre en el Biomuseo y por primera vez en San Miguelito. La programación incluirá títulos nacionales como ‘Caja Rápida’ y ‘Cabeza de Ratón’, mientras que la apertura estará a cargo del documental peruano ‘Runa Simi’.

La coordinadora de boletería Elvira Rodríguez resaltó que “es uno de los festivales más importantes de la región” e invitó al público a participar en las actividades que incluyen funciones gratuitas. Además, se sumará el “Premio del Jurado al Mejor Documental”, junto al tradicional Premio del Público, en una edición que reunirá a invitados internacionales y continuará promoviendo las historias locales.

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la reina del merengue

ml | El filme que se encargará de darle clausura al festival será la película biográfica ‘Milly, la reina del merengue’, que narra la vida y obra de la cantante dominicana Milly Quezada, dirigida por Leticia Tonos.

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Películas panameñas serán estrenadas
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