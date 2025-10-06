Ilumina la industria cinematográfica

La creatividad panameña sigue conquistando escenarios internacionales, y esta vez lo hace de la mano de Alegre Attias, una destacada Gerente de Producción nacida en 1997, que ha dejado su marca en la industria cinematográfica de Los Ángeles.

Con una carrera que combina talento, innovación y visión global, Attias ha trabajado en producciones para reconocidas marcas como Porsche, Aston Martin y General Motors, consolidándose como una figura clave en el desarrollo de narrativas visuales de alto impacto.

Con más de cinco años de experiencia, Attias ha liderado proyectos que abarcan CGI, animación y acción en vivo; su formación académica ha sido el cimiento de una carrera que combina la teoría del cine con la excelencia técnica en la ejecución.