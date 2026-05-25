Inicia el ciclo festivo del Corpus Christi en La Villa de Los Santos

En La Villa de Los Santos se realizaron los actos de apertura del ciclo festivo del Corpus Christi, una de las manifestaciones religiosas y culturales más emblemáticas del país, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Durante la jornada, que incluyó el tradicional ceremonial del Diablo Encuetado, la secretaria general del Ministerio de Cultura, Ivis Moreno, destacó que para la ministra María Eugenia Herrera la designación como madrina oficial del Corpus Christi 2026 “trasciende por completo el plano de un reconocimiento protocolar; es, ante todo, un llamado sagrado del pueblo portador”.

Asimismo, señaló que “el patrimonio inmaterial es el alma viva de la nación”, al referirse al valor histórico y espiritual de esta celebración que cada año congrega a miles de fieles, danzantes y portadores de tradición en la provincia de Los Santos.

Moreno anunció que el próximo 4 de junio la ministra de Cultura participará en las festividades centrales del Corpus Christi, portando el pabellón de la iglesia católica “con el misticismo y la reverencia que esta joya, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, exige ante el mundo”.

La secretaria general resaltó además que la celebración de este año coincide con la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, estableciendo un paralelismo entre ambos acontecimientos históricos.