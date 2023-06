Inicia el XVII Festival Internacional de Música Académica Alfredo De Saint Malo

La decimoséptima edición del Festival Internacional de Música Académica Alfredo De Saint Malo (ASMF), organizado por la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (FUNSINCOPA), inicia hoy 21 de junio al 2 de julio de 2023, en distintos escenarios de la ciudad.

Este año se hará homenaje a los maestros Eduardo Charpentier de Castro y Eduardo Charpentier Herrera.

Se detalló que se espera reunir e impactar alrededor de 500 artistas, niños, jóvenes, músicos nacionales e internacionales, durante 12 días de conciertos en el Teatro Balboa, el Teatro Anita Villalaz, la Biblioteca Nacional de la Ciudad de Panamá y en la Biblioteca Nacional de Boquete.

Anny Núñez, coordinadora del festival, expresó que “los artistas y mentores internacionales de clase mundial trabajarán y actuarán codo a codo con la comunidad musical local, creando un impacto inmediato y oportunidades de crecimiento profesional. En esta oportunidad tendremos artistas nacionales e internacionales de Australia, Argentina, Alemania, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Estados Unidos, Italia, Uruguay, Polonia, Rusia y Venezuela”,

Nuñez indicó que como parte de los artistas internacionales que se presentarán se encuentran: Eric Silberger (violín, EE UU), Ganador de Tchaikovsky 2011; Guillermo Marin (clarinete, Colombia), Clarinetista principal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá; Flávio Gabriel (trompeta, Brasil), docente de la cátedra de trompeta en la Universidade Federal do Rio Grande do Norte y Segundo Ganador del Concurso Internacional de Música Primavera de Praga 2010; Thomas Shwan (piano, Italia- Alemania/EEUU), Primer Premio en el World Bach Competencia en Boulder, Colorado 2020; Liudmila Georgievskaya, (piano, Rusia/EEUU) docente en la Universidad Metodista del Sur y en la facultad de piano de la Universidad del Norte de Texas; Megan Barrera (soprano, Cuba, Puerto Rico), Profesora Asistente de Voz y Ópera en la New World School of the Arts Miami Dade College; James Munro (viola, Australia), Anna Majcherzck (violín, Polonia), y Alberto Bade (director, USA) como director de la Orquesta del festival, entre otros.

También se contará con artistas y agrupaciones nacionales tales como: Camerata Panamá, director Víctor Mata; Orquesta Sinfónica Nacional, en esta ocasión dirigida por el director colombiano Cesar Leal.

Algunos conciertos serán gratuitos y didácticos El violinista estadounidense, Eric Silberger, toca Tchaikovsky junto al director César Leal y la Orquesta Sinfónica Nacional. Este concierto es gratuito y se presentará el 28 de junio en el Teatro Balboa. La Orquesta Sinfónica Nacional como es tradición hace esta colaboración en marco del festival por el Ministerio de Cultura y la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá.

¡Así suenan los metales! Se llevarán a cabo dos conciertos didácticos el 27 de junio a las 10:00 am en el Teatro Anita Villalaz y el 29 de junio en el Teatro Balboa a las 10:00 am con el objetivo de que todos los niños que deseen puedan asistir gratuitamente, será una hora dedicada a interactuar con ellos.

Ensambles de maderas, metales y saxofones Dirigido a estudiantes universitarios y músicos de nivel juvenil y avanzado que deseen integrar los diferentes ensambles (madera, metales y saxofón) bajo la coordinación de maestros internacionales del más alto nivel y presentarse en concierto durante el festival.

Detalles, costos, repertorio, beneficios y registro en la página web. Estos ensambles también se presentarán en concierto el 29 de junio en el Teatro Balboa. Los ensayos se realizarán en la parroquia Santa Marta.

¿Dónde conseguir los boletos? La venta de boletos para los conciertos estarán disponibles en la plataforma https://festivalsaintmalo.pagatusboletos.com/tickets/es/listaEventos. Los precios oscilan entre B/.5.00 hasta B/.60.00 dependiendo del concierto y la ubicación. En la página www.funsinconpa.org también se encuentra el enlace para compra de boletos.