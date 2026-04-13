Inicia proceso para recuperar el Museo de Obaldía de Chiriquí

Los trabajos para la recuperación del Museo de Historia y Arte José Domingo de Obaldía, ubicado en el Barrio Bolívar del distrito de David, Chiriquí, dieron inicio tras un acto público para el estudio y diseño, informó Raúl Castro Zachrisson, director nacional de Museos.

La estructura fue la casa en la que nació el presidente José Domingo de Obaldía, de quien toma su nombre. La edificación data de 1834 y fue declarada Monumento Histórico Nacional mediante la Ley 37 de 1996, por lo que se someterá a un proceso de restauración que contempla el mantenimiento de su arquitectura colonial y la adecuación de sus salas de exhibición.

“El proyecto incluye el desarrollo de estudios arqueológicos y la implementación de una nueva propuesta museográfica para la protección y despliegue de su colección, la cual abarca piezas de arqueología precolombina, arte religioso y objetos de la época departamental”, explicó Castro Zachrisson.

La intervención técnica tiene como objetivo central la reapertura de este recinto, el cual funciona como el principal repositorio de la memoria histórica de Chiriquí.