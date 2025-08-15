Intriga e historia en la nueva novela de Gasnell

El escritor panameño Carlos Gasnell llega a la Feria Internacional del Libro de Panamá con la continuación de su novela “Bajo la Antigua Puerta del Mar”, obra ganadora del Premio Ricardo Miró 2021.

Esta segunda parte titulada “Detrás de la Puerta Enterrada” surge para atar cabos sueltos y responder las interrogantes que dejaron intrigados a muchos lectores, especialmente sobre un asesinato que quedó en el aire en la primera entrega.

Gasnell explicó que la secuela retoma a los protagonistas Claudia y Adrián, sumando nuevos personajes, entre ellos una familia que regresa a Tres Quebradas, en Los Santos, y una banda criminal. La trama se mueve entre misterios históricos, intrigas y escenarios que recorren el Casco Antiguo y otras localidades, incluyendo referencias a hechos poco explorados.

El autor también adelantó que la saga se convertirá en trilogía, con una tercera entrega que saldrá del Casco Antiguo para explorar otros monumentos e historias del país. Paralelamente, trabaja en otro proyecto literario sobre el proceso de escribir, que espera presentar antes de la feria del próximo año.