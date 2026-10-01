$!Investigador de la UTP gana prestigiosa beca en EE. UU. y logra podio mundial en IA aplicada a la salud

El docente e investigador de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Antony García, fue distinguido con la Peter B. Myers Fellowship, prestigiosa beca otorgada por el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computacional del Worcester Polytechnic Institute (WPI) en Massachusetts, Estados Unidos, en reconocimiento a su trayectoria en aprendizaje automático e inteligencia artificial aplicada al sensado inteligente.

El galardón incluye un fondo de 15,000 dólares destinados a potenciar su investigación doctoral, la publicación de artículos en revistas de alto impacto y su participación en conferencias internacionales.

Uno de los méritos que sustentó la distinción fue su destacado desempeño en el ISIC MILK10K Challenge 2025, competencia internacional enfocada en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial para la detección temprana del cáncer de piel, en la que alcanzó el tercer lugar a nivel mundial.

A este logro se suma su alta productividad durante el período 2025-2026, con 14 publicaciones científicas que incluyen seis trabajos presentados en conferencias internacionales y ocho artículos en revistas especializadas de circulación global.

García, quien cursa su doctorado en Estados Unidos, mantiene una estrecha colaboración con la academia nacional a través del Grupo de Investigación en Ingeniería de Telecomunicación y Sistemas Inteligentes Aplicados a la Sociedad (ITSIAS) del Centro Regional de Azuero, junto a la Ing. Itamar Harris, también doctoranda en el WPI, la Dra. Yéssica Sáez y el Dr. Edwin Collado, bajo la asesoría del Dr. Xinming Huang. Esta sinergia ha consolidado publicaciones conjuntas en revistas de prestigio como Artificial Intelligence Review y refleja el compromiso y la capacidad de cooperación del talento científico que se impulsa desde la UTP hacia el escenario internacional.