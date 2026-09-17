Irlanda boicoteará Eurovisión por segundo año consecutivo debido a la situación en Gaza

Irlanda, uno de los principales apoyos a la causa palestina en Europa, no participará en la edición 2027 de Eurovisión, tras haber boicoteado el evento en mayo de este año debido a la guerra en Gaza, anunció el jueves el grupo audiovisual público RTÉ.

"RTÉ considera que la participación de Irlanda no puede justificarse dadas las espantosas y persistentes pérdidas humanas en Gaza y la crisis humanitaria que allí prevalece y que continúa poniendo en peligro la vida de tantos civiles", señaló el grupo en un comunicado, en el que agregó que tampoco transmitirá el evento.

Agregó estar "profundamente preocupado por la negativa persistente a permitir que periodistas internacionales independientes tengan acceso al territorio".

Irlanda, que ganó el concurso en siete ocasiones, sigue los pasos de Países Bajos, que anunció a finales de agosto su retiro de la competencia, considerando que "ya no es considerada neutral".

La edición 2026 del concurso fue boicoteada por Países Bajos, Irlanda, Islandia, España y Eslovenia, opuestos a la participación de Israel en el contexto de la guerra en Gaza. Esta se desencadenó tras el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

La edición 2027 tendrá lugar el 15 de mayo en Burgas, ciudad búlgara situada a orillas del mar Negro.