Isamar Herrera enfrenta confusión en el escenario del Miss Grand en Tailandia

Durante la gala final del certamen Miss Grand International, la representante de Panamá, Isamar Herrera, protagonizó un momento incómodo al creer que el presentador había mencionado el nombre de su país, cuando en realidad se trataba de Paraguay.

El incidente ocurrió mientras se llamaba a las concursantes al escenario. Herrera reaccionó brevemente, pensando que era su turno, pero tras unos segundos se dio cuenta del error.

Luego la representante de Paraguay, Cecilia Romero, caminó por la pasarela. El hecho generó comentarios en redes sociales.

Al finalizar la gala, se dio a conocer que Miss Filipinas, Emma Mary Tiglao, se coronó como la nueva Miss Grand Internacional 2025.