Cultura

Isis Guerra honra el tamborito

Isis Guerra honra el tamborito
Cortesía | Isis Guerra es cantalante, bailarina, artesana e instructora de folklore panameño.
Isis Guerra honra el tamborito
ML | Un grupo de jóvenes.
Isis Guerra honra el tamborito
Maribel Salomón
23 de octubre de 2026

La cantante del folclore panameño Isis Guerra, directora y voz principal de la agrupación “Sale el Sol Folk”, detalló que “buscamos preservar las tradiciones musicales del país y acercarlas a las nuevas generaciones mediante la enseñanza y la producción musical”.

Guerra explicó que la agrupación nació en 2007 a partir de los conocimientos heredados de su abuela, Maribel Domínguez, quien cantaba tamborito desde joven. Desde ese momento junto a su esposo, Justin Luna, ha trabajado en la interpretación de distintas variantes del tambor y en la creación de nuevas propuestas folclóricas.

Entre sus proyectos destaca “Cuchenche”, su segunda producción musical en la variante del tambor congo. Además, aspira a llevar la música panameña a escenarios internacionales y demostrar que los jóvenes pueden contribuir a fortalecer estas expresiones culturales.

“En 2027 sale el Sol Folk, celebrará sus 20 años de trayectoria con nuevas iniciativas, entre ellas un concurso de canto de tambor en homenaje a su abuela, Maribel Domínguez”, resaltó Guerra.

La artista también contó que, “aspiro a llevar la música folclórica a escenarios internacionales, ser parte de la juventud no debe ser una limitación para interpretar, producir y promover el folclore con calidad”.

La cantalante también destacó “el que ignora su cultura no tiene identidad, por eso debemos en cada generación mantener vivas las raíces panameñas a través de la música y la enseñanza”.

Enseñan tamborito gratis a nuevas generaciones

ml | La agrupación desarrolla, junto a la Junta Comunal de Amelia Denis de Icaza, el proyecto “Rayitos del Tambor”, una iniciativa gratuita que busca enseñar a niños, adolescentes y adultos a ejecutar el tambor y cantar tamborito. Guerra explicó que la propuesta es parte de su compromiso con la preservación del folclore panameño y la formación de nuevos talentos.

Datos Biográficos

Isis Guerra también es artesana de “Atelier ColiFolk”, fue ganadora del Concurso de Cantalantes del Festival de Tambores y ha participado como jurado en concursos folclóricos, entre ellos el de Tuna “Martina Castillo”, ganó el concurso de Décima Cantada en honor a Luis “Cholo” Bernal y es integrante de la Asociación Cívica de Santeños de San Miguelito.

Tags:
tambor
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR