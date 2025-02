J Balvin narra historia de terror que vivió en EE.UU. en plena adolescencia

La estrella de la música urbana J Balvin contó en el podcast “Los hombres sí lloran”, del reconocido actor Juan Pablo Raba, una historia de terror que vivió en Estados Unidos, siendo tan solo un adolescente, reseñó la revista Semana.

En el año 2000 Balvin se fue a estudiar al estado de Oklahoma, y empezó a vivir una real pesadilla por residir en una propiedad de Pamela Dixon, la rectora del colegio al que estaba asistiendo.

“Me secuestraron en Oklahoma. La señora con la que estaba viviendo, que además era la rectora del colegio, no sé qué le pasó, pero un día me dijo: ‘Si hablas con tu familia por Messenger en español, se te va a olvidar el inglés. Por lo tanto, no puedes volver a usar internet”, dijo el cantautor colombiano.

Aunque al principio le pareció exagerado e irreal, ya que hablaba con su padre todas las semanas. Un día esto no ocurrió más, y pasaron dos meses en que Balvin no supo nada de su familia y recordó que fue justo ahí cuando sufrió su primer ataque de ansiedad.

“Ahora que me acuerdo, ahí fue mi primer ataque de ansiedad y depresión, pero yo no sabía qué era eso hasta muchos años después y todo el tiempo tenía esos pensamientos y esas sensaciones tan horribles”, recordó.

Ante el nerviosismo que le provocó esta situación, el cantante decidió buscar su pasaporte para huir, lo cual no pudo hacer en ese momento, ya que la rectora le quitó su documentación y, además, se negaba a entregársela.

Luego de intentar de mil formas, y no lograrlo, Balvin ganó un lugar en las olimpiadas y justo allí aprovechó para comunicarse con sus padres.

“Llame a mi papá y ellos comenzaron a llorar y le dije: ‘Viejo estoy secuestrado y me voy a escapar’ y ellos me dieron el aval para que lo hiciera”, agregó.

Sus padres entendieron perfectamente su situación, pero fue su madre quien le dijo que no se devolviera para Medellín, que se fuera a Nueva York, a donde una tía para que disfrutara la ciudad.

“Me quería ir para Medellín, tenía pesadillas con la señora todo el tiempo. Entonces mis papás me dijeron o se viene para medallo o se va para donde la tía en Nueva York”, apuntó.

Si bien él quería devolverse a su tierra junto a su familia, después estuvo muy agradecido con esta decisión, ya que “Nueva York fue la ciudad que me sacó de un momento muy difícil y me hizo soñar y decir que sí se puede”, concluyó.