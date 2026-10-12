Janettsy Chiszar promueve el bienestar integral y la fe

Con más de 16 años de experiencia como entrenadora personal, Janettsy Chiszar promueve una visión de la salud que va más allá de la apariencia física, enfocada en el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, con la fe cristiana como parte fundamental de su propuesta.

“Somos un ser tripartito, tenemos un espíritu, una mente y un cuerpo”, explicó, al destacar la importancia de atender estas tres áreas para llevar una vida saludable y con propósito.

Chiszar considera que las dificultades para mantener hábitos saludables pueden estar relacionadas con heridas emocionales y conductas que las personas utilizan para afrontar sus sentimientos. Por ello, invita a identificar aquello que les hace daño y elegir cambios que favorezcan su bienestar.

“No hacer nada también es una disciplina”, reflexionó, al señalar que la clave está en decidir qué hábitos se desean construir y mantener la constancia. También enfatizó que cuidar la salud no significa caer en extremos con la alimentación o el ejercicio, sino encontrar un equilibrio que responda a las necesidades personales.

El descanso y la organización del tiempo también forman parte de sus recomendaciones. Sugiere comenzar con actividades físicas de 30 minutos, tres veces por semana, y convertir el autocuidado en una prioridad. “Sin descanso no hay salud mental”, afirmó.

Desde hace 10 años, Janettsy Chiszar dirige un reconocido gimnasio en Miami, donde combina el entrenamiento físico con la oración y las enseñanzas de su fe.