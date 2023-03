Jaramillo canta “Amante de ficción” junto a estrella peruana y se alista para dar vida a Juan Pachanga

El cantautor panameño Víctor Jaramillo lanzó ayer su nuevo sencillo “Amante de ficción”, una salsa con mucho sabor que interpreta junto a la estrella peruana Gaby Zambrano y que es el primer corte de su siguiente álbum ‘Una parte de mí’.

“Por qué se llama ‘Una parte de mí’, porque a partir de la pandemia, en 2020, inicié una faceta como compositor. Antes de pandemia no había escrito nada y era una de las cosas que yo me reprochaba: ¿cómo tú puedes cantar y no puedes escribir nada?, me preguntaba y durante este proceso empecé y la producción lleva ese nombre porque de las siete canciones, cinco las escribí yo”, sostiene el cantautor.

Destaca que el productor de este disco es un mexicano llamado Erick González “Pochis”, un productor, arreglista y pianista que tiene mucha trayectoria en la salsa. “Es muy talentoso, es muy bueno y cuando escuchen la canción, les va a gustar”.

Como bono en este trabajo, Jaramillo también tuvo como colaborador a Domingo Quiñones y Yian Collazo, un boricua que tiene mucha trayectoria en Sudamérica. “Este es el primer sencillo y cada dos meses y medio se darán los estrenos o sea que este 2023 de Víctor Jaramillo será un año de lanzamientos”, asegura el artista, quien está planeando un viaje a Perú para promoción y concretar con Gaby Zambrano un video, pero deben cuadrar sus agendas.

“A partir de hoy ya podemos escuchar la canción en las plataformas digitales, este lanzamiento me agarró en medio de la promoción de la obra Maestra Vida, que será del 3 al 12 y en la cual interpreto a Juan Pachanga”, comenta el artista y agrega que así como Marvel tiene su Universo de personajes, de la misma Forma Rubén Blades tiene su universo.

“No solamente son los personajes del disco de ‘Maestra vida’, sino que se incorporan otros que ha creado Rubén, como Juan Pachanga, Adán García, madame Kalalu y todos aparecen en la muestra. Es la primera vez que hay un guion para la obra, porque esa fue una de las exigencias de Rubén”.

Sobre la actuación, el artista asegura que antes había formado parte de “La ciudad de piedra”, por ello, al escuchar de “Maestra vida”, no dudó en audicionar.

El derecho está de lado

Abogado de profesión, Víctor Jaramillo destaca que la carrera está en otra categoría debido a la música. “Al inicio de mi carrera artística me costaba mucho, porque la gente me decía ‘¡ah, tú eres abogado y tú hobbie es cantar!’ Yo respondía, no. Soy abogado y cantante. Ahora, la gente me ve más como cantante que como abogado”, se ríe, pero se goza la buena etapa.