Jonathan Glazer demuestra que también se puede filmar el horror al lado de Auschwitz

Armado de un bisturí, el director británico Jonathan Glazer muestra con la película “The zone of interest” la banalidad diaria de los responsables del campo de exterminio de Auschwitz, una película escalofriante presentada este viernes en el 76º Festival de Cannes.

La cinta, que compite por la Palma de Oro, se centra en la vida justo al lado del campo de exterminio de su comandante, Rudolf Hoss, y de su familia, en una confortable casa con un gran jardín.

Al otro lado del muro se pueden vislumbrar columnas de humo, y de fondo se escuchan disparos, a veces gritos, insultos.

Hoss trabaja enormemente, su esposa se ocupa de la casa y su bello jardín.

Los niños, vestidos en algunas ocasiones como miembros de las Juventudes Hitlerianas, juegan con soldaditos de plomo, en algún momento con dientes humanos.

En la película no hay ni un solo plano de violencia. Todo es indirecto, sugerido, pero no por ello menos terrorífico.

“¿Hasta qué punto somos como ellos?” -

La “zona de interés” era la manera como los nazis denominaban el área de unos 40 km2 que rodeaba el enorme complejo de Auschwitz.

La película se inspira en una novela del británico Martin Amis, y está rodada en alemán.

Destaca la esposa del comandante, la actriz Sandra Huller (“Toni Erdmann”).

Cuando Hoss es convocado por el Estado Mayor alemán para asumir mayores responsabilidades, su esposa prefiere quedarse con los niños en esa casa de ambiente esquizofrénico, en cuyas ventanas se refleja a veces las llamas del enorme crematorio, funcionando día y noche.

Jonathan Glazer es judío y explicó a la AFP que desde hace años quería explorar esa “banalidad del mal”, un termino que dio a conocer la filósofa y escritora Hannah Arendt.

“¿Cómo conseguías dormir? ¿Qué pasa si cierras las cortinas y te pones tapones en las orejas? Todo tenía que estar minuciosamente calculado”, explicó en la entrevista.

Glazer cosechó buenas críticas con la película “Under the Skin” (2013), con Scarlett Johansson en el rol de una mujer extraterrestre implacable con los hombres.

Otro film suyo, “Reencarnación”, con Nicole Kidman (2004), desestabilizaba al espectador con la historia de una mujer que cree que su esposo fallecido se ha reencarnado en un niño.

Glazer es conocido por tomarse su tiempo para rodar una película.

“Medito mucho. Reflexiono un montón sobre lo que voy a hacer, ya sea bueno o malo. Hay mucho ruido ahí afuera, no me interesa contribuir a eso”, explica.

“Este tema en particular es un asunto vasto, profundo, y muy sensible por muchas razones, y no podía abordarlo de forma casual”, añadió.

Una de las más famosas películas de ficción sobre el Holocausto es “La lista de Schindler” de Steven Spielberg, otro director de fe judía a quien le llevó décadas atreverse a enfrentar el tema.

En el caso de Glazer, el catalizador fue la novela de Amis. “Me permitió ganar la distancia suficiente, ante el hecho de estar en la misma habitación que el perpetrador” del genocidio, relata.

Tras el libro, necesitó dos años de documentación para escribir el guión.

“Lo que motivaba a esta gente eran cosas familiares. Casas bonitas, bonitos jardines, chicos sanos, vivir en un lugar bonito”, comenta.

“¿Hasta qué punto somos como ellos? Sería terrorífico reconocerlo. ¿Qué es lo que nos da tanto miedo de entender?”, reflexiona.